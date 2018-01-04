Венгер: Против нас снова было принято очень плохое судейское решение. Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался после ничьей с «Челси» (2:2) в матче 22-го тура АПЛ.

«Это была замечательная игра, но против нас снова было принято очень плохое судейское решение. При подготовке к матчам нам нужно учитывать, что придётся сталкиваться с таким судейством.

К сожалению, хороший футбол соседствует с неудачными решениями арбитров. Мне не хочется углубляться в эту тему, потому что из-за этого я расстраиваюсь. Но пенальти на Азаре — это несерьёзно. Посмотрите, какое влияние это оказывает на игру. Если против нас дают такой 11-метровый, то мы сегодня заслужили минимум два пенальти.

Может ли помочь система видеоповторов? Все любят говорить об этом. В СМИ, в соцсетях все сходят с ума по этому поводу, но для меня важен хороший футбол. Мы провели три матча за шесть дней. Вы могли видеть, что команда отдала всё, что могла. Несмотря на загруженный график и плохие решения, мы играли здорово», — цитирует Венгера BBC.


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