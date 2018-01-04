Форвард Боруссии может продолжить карьеру в Англии

Агент нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле пока не имеет конкретных предложений от английского "Вест Хэма". Экс-нападающий "Челси" был связан трансферными слухами с "молотобойцами" и рассчитывает покинуть клуб в этом месяце.

"По поводу трансфера игрока есть запросы и есть слухи из Германии и зарубежья, - цитирует агента Sport1. - Здесь нет ничего необычного в этот период.

Но даже если у "Вест Хэма" есть реальный интерес, у меня нет запросов от них. В целом, если игрок будет иметь уверенность в будущем в "Боруссии", ему нет смысла покидать этот клуб".