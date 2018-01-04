Сампаоли: Сейчас у нас 45-60 кандидатов
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли намерен встретится с нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином на предмет участия игрока в матчах чемпионата мира 2018 года.
Ранее Сампаоли предпочел форварда "Интера" Мауро Икарди в качестве основного нападающего команды, но теперь ясно дал понять, что рассчитывает на 29-летнего лидера атак "Ювентуса" летом текущего года.
"Я встречусь с некоторыми игроками, включая Икарди и Игуаина, - цитирует тренера Fox Sports Argentina. - После этого мы сделаем окончательный выбор. Сейчас у нас в качестве кандидатов 45-60 игроков".
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