Сампаоли: Сейчас у нас 45-60 кандидатов

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли намерен встретится с нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином на предмет участия игрока в матчах чемпионата мира 2018 года.

Ранее Сампаоли предпочел форварда "Интера" Мауро Икарди в качестве основного нападающего команды, но теперь ясно дал понять, что рассчитывает на 29-летнего лидера атак "Ювентуса" летом текущего года.

"Я встречусь с некоторыми игроками, включая Икарди и Игуаина, - цитирует тренера Fox Sports Argentina. - После этого мы сделаем окончательный выбор. Сейчас у нас в качестве кандидатов 45-60 игроков".