Сампаоли: Сейчас у нас 45-60 кандидатов

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли намерен встретится с нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином на предмет участия игрока в матчах чемпионата мира 2018 года.

Ранее Сампаоли предпочел форварда "Интера" Мауро Икарди в качестве основного нападающего команды, но теперь ясно дал понять, что рассчитывает на 29-летнего лидера атак "Ювентуса" летом текущего года.

"Я встречусь с некоторыми игроками, включая Икарди и Игуаина, - цитирует тренера Fox Sports Argentina. - После этого мы сделаем окончательный выбор. Сейчас у нас в качестве кандидатов 45-60 игроков".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Максим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? ФутболМаксим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь
МОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допингаМОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допинга
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Блок рекламы


Похожие новости
Директор Атлетико: Мы не хотим продавать Гризманна ни сейчас, ни летомДиректор Атлетико: Мы не хотим продавать Гризманна ни сейчас, ни летом
Сампаоли извинился за пьяный скандал с полициейСампаоли извинился за пьяный скандал с полицией
Сампаоли попался на вождении в нетрезвом видеСампаоли попался на вождении в нетрезвом виде
Симчук: Сейчас в сборной Украины не так уж все и плохоСимчук: Сейчас в сборной Украины не так уж все и плохо
Евтушенко: Сейчас Заре не хватает футбольного ресурсаЕвтушенко: Сейчас Заре не хватает футбольного ресурса
Аллегри: У Дибалы сейчас не самый лучший периодАллегри: У Дибалы сейчас не самый лучший период
Тотовицкий: Мог бы и сейчас вернуться в Бельгию, но не хочуТотовицкий: Мог бы и сейчас вернуться в Бельгию, но не хочу
Аллегри: Сейчас у Ювентуса нет больших проблемАллегри: Сейчас у Ювентуса нет больших проблем
Николай Павлов: мне сейчас бывает стыдно за тренеров. ФутболНиколай Павлов: мне сейчас бывает стыдно за тренеров. Футбол
Монарев: Заря сейчас показывает интересный футболМонарев: Заря сейчас показывает интересный футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости