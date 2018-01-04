Кирилл ПЕТРОВ: "Мне интересен вариант с "Гиресунспором"

Полузащитник «Нефтчи» Кирилл Петров прокомментировал информацию об интересе со стороны «Гиресунспора».

«Мой контракт с «Нефтчи» действует до лета 2018 года. Что касается «Гиресунспора», то об этом нужно спрашивать у моего менеджера Александра Панкова.

Кирилл Петров. Фото: neftchipfk.com

Он более подробно владеет информацией. На данный момент я - игрок «Нефтчи» и еду с ними на сборы.

Посмотрим, что может произойти в дальнейшем. Вариант с «Гиресунспором», конечно же, интересен. Всегда приятно, когда тобой интересуются другие клубы.

Чемпионат Турции - достаточно сильный турнир, и несмотря на то, что «Гиресунспор» выступает в первой лиге, перед командой стоят высокие задачи», - отметил Петров.

После 17 туров «Гиресунспор» занимает 4-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Турции

27-летний хавбек в текущем сезоне провел 13 матчей в составе «Нефтчи», в которых забил 1 мяч.