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2018-01-04
Кирилл ПЕТРОВ: "Мне интересен вариант с "Гиресунспором"
Полузащитник «Нефтчи» Кирилл Петров прокомментировал информацию об интересе со стороны «Гиресунспора».
«Мой контракт с «Нефтчи» действует до лета 2018 года. Что касается «Гиресунспора», то об этом нужно спрашивать у моего менеджера Александра Панкова.
Кирилл Петров. Фото: neftchipfk.com
Он более подробно владеет информацией. На данный момент я - игрок «Нефтчи» и еду с ними на сборы.
Посмотрим, что может произойти в дальнейшем. Вариант с «Гиресунспором», конечно же, интересен. Всегда приятно, когда тобой интересуются другие клубы.
Чемпионат Турции - достаточно сильный турнир, и несмотря на то, что «Гиресунспор» выступает в первой лиге, перед командой стоят высокие задачи», - отметил Петров.
После 17 туров «Гиресунспор» занимает 4-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Турции.
27-летний хавбек в текущем сезоне провел 13 матчей в составе «Нефтчи», в которых забил 1 мяч.
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