Зимой Милан рассчитывает на усиление в лице Конти. Футбол

Итальянский "Милан" на официальном сайте клуба прокомментировал слухи о возможных зимних трансферах, отметив, что наибольшим из них станет возвращение Андреа Конти.

Россонери отвечают на вопросы фанатов в специальном разделе сайта. Сегодня в нем прокомментировали и ряд январских трансферных слухов.

"Главная цель Милана - продолжать укреплять состав команды после всех известных изменений, которые произошли летом, - говорится в сообщении. - В этом смысле реальное усиление будет от Андреа Конти, который скоро вернется на поле".

Напомним, что в сентябре 23-летний футболист повредил крестообразные связки левого колена во время тренировки.