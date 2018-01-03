Зимой Милан рассчитывает на усиление в лице Конти. Футбол
Итальянский "Милан" на официальном сайте клуба прокомментировал слухи о возможных зимних трансферах, отметив, что наибольшим из них станет возвращение Андреа Конти.
Россонери отвечают на вопросы фанатов в специальном разделе сайта. Сегодня в нем прокомментировали и ряд январских трансферных слухов.
"Главная цель Милана - продолжать укреплять состав команды после всех известных изменений, которые произошли летом, - говорится в сообщении. - В этом смысле реальное усиление будет от Андреа Конти, который скоро вернется на поле".
Напомним, что в сентябре 23-летний футболист повредил крестообразные связки левого колена во время тренировки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.01.2018 11:55