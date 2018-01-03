Агент: МЮ не планирует продавать Дармиана. Футбол
Агент защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана заверил представителей СМИ, что манкунианцы не планируют продавать его клиента. Ранее в итальянской прессе сообщалось об интересе к игроку со стороны "Ромы" и возможный трансфер в январе.
"Я не получал никаких телефонных звонков от "Ромы" по поводу трансфера Маттео, - цитирует Туллио Тинти итальянская пресса. - Были контакты с другими клубами Серии А, но не с джаллоросси. В данный момент "МЮ" не планирует его продавать".
Что касается других контрактов, то ранее футболистом сборной Италии интересовались "Ювентус", "Наполи" и "Интер".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
03.01.2018 11:50
03.01.2018 12:27