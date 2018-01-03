Агент: МЮ не планирует продавать Дармиана. Футбол

Агент защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана заверил представителей СМИ , что манкунианцы не планируют продавать его клиента. Ранее в итальянской прессе сообщалось об интересе к игроку со стороны "Ромы" и возможный трансфер в январе.

"Я не получал никаких телефонных звонков от "Ромы" по поводу трансфера Маттео, - цитирует Туллио Тинти итальянская пресса. - Были контакты с другими клубами Серии А, но не с джаллоросси. В данный момент "МЮ" не планирует его продавать".

Что касается других контрактов, то ранее футболистом сборной Италии интересовались "Ювентус", "Наполи" и "Интер".