Долгополов вышел в четвертьфинал турнира ATP

Украинец начал год с двух побед.

Украинский теннисист Александр Долгополов (38-й в мире) прошел в четвертьфинал турнира ATP-250 в австралийском Брисбене, разгромив Орасио Себальоса (66-й) из Аргентины со счетом 6-1, 6-2.

Это уже вторая победа Долгополова на турнире.

Ранее он сенсационно переиграл еще одного аргентинца Диего Шварцмана 6-4, 7-6(3).

За выход в полуфинал украинец поборется с хозяином кортов Ником Киргиосом (21-й).

29-летний Долгополов, некогда занимавший 13-е место в мировом рейтинге, после матча заявил, что хорошо подготовился к сезону и надеется, что его обойдут стороной травмы, не дававшие ему успешно играть в последние годы.