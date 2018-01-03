Долгополов вышел в четвертьфинал турнира ATP
Украинец начал год с двух побед.
Украинский теннисист Александр Долгополов (38-й в мире) прошел в четвертьфинал турнира ATP-250 в австралийском Брисбене, разгромив Орасио Себальоса (66-й) из Аргентины со счетом 6-1, 6-2.
Это уже вторая победа Долгополова на турнире.
Ранее он сенсационно переиграл еще одного аргентинца Диего Шварцмана 6-4, 7-6(3).
За выход в полуфинал украинец поборется с хозяином кортов Ником Киргиосом (21-й).
29-летний Долгополов, некогда занимавший 13-е место в мировом рейтинге, после матча заявил, что хорошо подготовился к сезону и надеется, что его обойдут стороной травмы, не дававшие ему успешно играть в последние годы.
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