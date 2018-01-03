Хайнкес: Бавария выполнила трансферную задачу на зиму

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил о том, мюнхенский клуб не планирует дальнейшей трансферной деятельности во время зимнего окна. Чемпион Германии ограничился приобретением Сандро Вагнера у "Хоффенхайма".

- "Бавария" выполнила свою задачу на зиму, подписав Сандро. Вагнер добился большого прогресса в последние годы. Уверен, что он нам обязательно поможет. Я уже рассказал нашему новичку о его роли. Это исполнитель мирового класса, который вполне может играть вместе с Левандовски, - приводит слова Хайнкеса TZ.

Напомним, в нынешнем сезоне Вагнер записал на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи в 11 матчах немецкой Бундеслиги. По неофициальной информации, его трансфер обошёлся в 12-15 миллионов евро.