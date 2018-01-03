Александр Долгополов одержал вторую победу на теннисном турнире в Брисбене

Первая «ракетка» Украины Александр Долгополов успешно преодолел второй круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Брисбене (Австралия) с призовым фондом $437,38 тысяч.

В матче за выход в 1/4 финала киевлянин Александр Долгополов (на фото) в ночь со вторника на среду по киевскому времени в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 обыграл аргентинца Орасио Себальйоса, сообщает Укринформ .

Всего два сета поединка длились всего 1 час и 5 минут.

Путевку в полуфинал Brisbane International-2018 Александр Долгополов разыграет с победителем противостояния между австралийцами Ником Кірьосом и Мэттью Эбденом.