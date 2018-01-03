Николаев примет Матч Всех звезд Суперлиги

Суперлига определила место проведения Матча Всех звезд.

Праздничное событие состоится 27 января, а примет его Николаев, информирует пресс-служба ФБУ. "Корабелы" предложили лучшие условия из всех клубов главного баскетбольного турнира страны, претендовавших на проведение этого события. Кроме того, домашняя арена МБК "Николаев" (ДС "Надежда") способна принять около 2000 болельщиков, что также повлияло на выбор ФБУ.

На днях будет представлен логотип Матча звезд-2018, озвучена конкурсная программа и формат, по которому пройдет баскетбольный праздник. Билеты появятся в он-лайн продаже уже в ближайшую пятницу.

Напомним, что в прошлом сезоне в Украине состоялся первый за последние пять лет Матч звезд Суперлиги. Его принял Днепр. В 2017 году команды формировались по географическому принципу: Северо-Восток против Юго-Запада. Победу со счетом 141:133 праздновал Северо-Восток.