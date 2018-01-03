Фенербахче интересуется Жиру

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру может перебраться в Турцию.

По информации издания Fanatik, в услугах 31-летнего француза заинтересован "Фенербахче", который подыскивает замену Робину ван Перси. Ожидается,что голландец вернётся на родину, где будет выступать за "Фейеноорд".

Вполне возможно, что Жиру согласится на переезд в Стамбул, чтобы иметь стабильную игровую практику. Напомним, в нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 поединках Премьер-лиги, оформив четыре забитых мяча, однако далеко не всегда попадал в основу "канониров".

Сейчас Оливье находится в лазарете - восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.