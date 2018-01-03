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Марта Костюк выбыла из турнира в Плэйфорде Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла преодолеть стартовый барьер основной сетки на турнире ITF с призовым фондом 25 000$ City of Playford Tennis International в Пэйфорде. В матче первого круга 15-летняя теннисистка за 1 час 14 минут уступила 192-й ракетке мира представительнице Греции Валентини Грамматикополо: 5:7; 3:6. Украинка вела в первой партии с брейком, но не смогла подать на сет при счете 5-3. Напомним, что Костюк сумела преодолеть квалификационный барьер. В прошлом сезоне Марта одержала победу на юниорском Australian Open.

Terrikon

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