Гасперини: Кубковая победа в Неаполе - фантастическое достижение. Футбол
Главный тренер "Аталанты" Жан Пьеро Гасперини прокомментировал сенсационную победу над "Наполи" (2:1) в четвертьфинале Кубка Италии.
- Мы не изменили своему стилю. Продемонстрировали привычный футбол, даже несмотря на то, что прибегли к определённой ротации состава. Выйти в полуфинал Кубка в Неаполе - фантастическое достижение. Теперь сезон становится ещё более важным. Конечно, мои ребята заслуживают признания. Этот результат был как нельзя кстати, поскольку в прошлые выходные мы проиграли "Кальяри".
Если обратиться к прошлому сезону, то победа над "Наполи" стала для нас поворотным моментом. Она дала уверенность в том, что мы можем двигаться вперёд и попасть в еврокубки. Надеюсь, в этом сезоне будет аналогичная ситуация. Теперь рассчитываем пробиться в финал турнира, - заявил Гасперини в интервью Football Italia.
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