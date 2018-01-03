Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира в Брисбене
Шестая ракетка планеты украинка Элина Свитолина добыла уверенную победу над хорваткой Аной Конюх во втором раунде турнира в Брисбене.
Об этом сообщает издание «
Для того, чтобы обыграть соперницу, ей потребовалось чуть больше часа. Отметим, что украинская теннисистка во время матча ни разу не была в отстающих.
Следующей соперницей первой ракетки Украины в четвертьфинале турнира станет британка Йоханна Конта, которая в 1/8 финала обыграла Айлу Томлянович.
Напомним, что в первом круге Элина Свитолина добыла победу над Карлой Суарес Наварро.
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Спорт
03.01.2018 11:38