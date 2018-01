Легендарная Aston Martin пришла в Формулу-1

Титульным спонсором команды Red Bull в этом сезоне становится знаменитая автомобильная компания Aston Martin. В связи с этим, команда представила свой обновленный логотип.

Он представлен на официальной странице команды в твиттере . Фирменные цвета Red Bull остались прежними, но над логотипом появилась надпись "Aston Martin". Пост сопровождается поясняющим текстом: "Встречаем новый год в новом облике".