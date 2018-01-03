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Легендарная Aston Martin пришла в Формулу-1 Титульным спонсором команды Red Bull в этом сезоне становится знаменитая автомобильная компания Aston Martin. В связи с этим, команда представила свой обновленный логотип. Он представлен на официальной странице команды в твиттере . Фирменные цвета Red Bull остались прежними, но над логотипом появилась надпись "Aston Martin". Пост сопровождается поясняющим текстом: "Встречаем новый год в новом облике". Meeting the new #F1 year, with a fresh new look ???? @astonmartin pic.twitter.com/AvFsC7fIC7 — Red Bull Racing (@redbullracing) 2 января 2018 г.

Terrikon со ссылкой на Террикон

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