Кристал Пэлас потерял двух игроков до конца сезона. Футбол

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признался, что ничья с "Манчестер Сити" (0:0) в рамках 21-го тура чемпионата Англии далась его команде слишком большой ценой.

"Стекольщики" не могут рассчитывать на защитника Скотта Данна и хавбека Джейсона Панчеона. Оба футболиста угодили в лазарет с весьма серьёзными повреждениями.

- Данн и Панчеон получили схожие травмы крестообразных связок. Они будут вынуждены лечь на операционный стол. Мы точно не увидим их в этом сезоне. Возможно, они даже не вернутся в строй к началу следующего. Да, это очень тяжелая ситуация, - заявил Ходжсон в интервью BBC.