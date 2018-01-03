НОТУ заключила соглашение о трансляции зимней Олимпиады 2018 года и летней 2020 года

До старта зимних ОИ в Пхенчхане, осталось менее 50 дней.

ПАО "Национальная общественная телекомпания Украины" заключила сублицензионный договор о покупке прав на трансляцию в Украине зимних Олимпийских игр-2018 и летних Олимпийских игр-2020 с медиакомпанией Discovery Communications, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport.

Об этом сообщает пресс-служба НОТУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Это позволит заказчику транслировать Олимпиаду почти на всей территории Украины. Ход соревнований будет транслироваться в формате SD и HD-Симулкаст на сайте телеканала UA:ПЕРВЫЙ", - говорится в сообщении.

По словам вице-президента, управляющего директора Discovery Networks в Северо-Восточной Европе Анны Пак Бурден, UA:ПЕРВЫЙ покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований, а желающим отслеживать каждое соревнование в полном объеме будут доступны эфиры Eurosport 1, Eurosport 2 и более 4 тыс. часов трансляций в Eurosport Player.

"Соглашение с НОТУ - это не просто договор. Это возможность приобщиться к празднику международного уровня и ощутить себя частью многотысячной аудитории Олимпиады, увидеть флаг Украины и сборную в национальной форме, поболеть за своих спортсменов и почувствовать невероятные эмоции", - отметила Пак Бурден.

Напомним, до старта зимних Олимпийских игр-2018, которые состоятся с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, осталось менее 50 дней. 1 декабря Кабмин выделил 128,4 млн гривен для приобретения медиаправ на показ корейской Олимпиады, а также для выплаты первого транша за Олимпиаду 2020 года в Токио.