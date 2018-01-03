Конте: Встреча с Арсеналом - одна из самых важных в чемпионате. Футбол

Наставник "Челси" Антонио Конте перед поединком с "канонирами" рассказал о том, что доволен практикой ротации состава, которая не мешает стабильно набирать очки.

- Мне очень важно задействовать всех моих игроков. И мы в этой ситуации справляемся очень неплохо, потому что ротируем состав, но в то же время добиваемся результата, а это значит, что мои ребята очень хорошо работают.

Моя цель - вывести всех моих футболистов на пик формы, особенно сейчас, когда начнется вторая половина сезона. Это очень важный отрезок, потому что именно теперь решается, добьешься ты своей цели или нет.

А встреча с "Арсеналом" - одна из самых важных в чемпионате. Конечно, мы будем делать все, что можем, постараемся набрать три очка и подарить радость болельщикам, - цитирует итальянца клубная пресс-служба.




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