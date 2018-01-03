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НБА: результаты матчей 3 января Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Сакраменто" - "Шарлотт" - 111:131 (25:32, 27:40, 29:28, 30:31)

СК: Рэндольф - 24+10 подборов, Лабиссье - 17+15 подборов, Фокс - 17

ШХ: Батюм - 21, Ховард - 20 "Клипперс" - "Мемфис" - 113:105 (34:31, 33:31, 19:22, 27:21)

ЛК: Уилльямс Л. - 33, Гриффин - 21, Уилльямс С. - 18

МГ: Эванс - 18, Чэлмерс - 15 "Кливленд" - "Портленд" - 127:110 (28:28, 25:28, 38:31, 36:23)

КК: Джеймс - 24, Лав - 19, Томас А. - 17

ПТ: Лиллард - 25, Нуркич - 23 "Нью-Йорк" - "Сан-Антонио" - 91:100 (29:25, 20:27, 18:29, 24:19)

НН: Бизли - 18, Ли, Томас Л., Порзингис - по 13

СС: Олдридж - 29, Леонард - 25 "Финикс" - "Атланта" - 104:103 (19:27, 30:21, 24:32, 31:23)

ФС: Букер - 34, Уоррен - 31, Лень - 10

АХ: Ильясова - 21, Шредер, Бэйзмур - по 20

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