НБА: результаты матчей 3 января
Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
"Сакраменто" - "Шарлотт" - 111:131 (25:32, 27:40, 29:28, 30:31)
СК: Рэндольф - 24+10 подборов, Лабиссье - 17+15 подборов, Фокс - 17
ШХ: Батюм - 21, Ховард - 20
"Клипперс" - "Мемфис" - 113:105 (34:31, 33:31, 19:22, 27:21)
ЛК: Уилльямс Л. - 33, Гриффин - 21, Уилльямс С. - 18
МГ: Эванс - 18, Чэлмерс - 15
"Кливленд" - "Портленд" - 127:110 (28:28, 25:28, 38:31, 36:23)
КК: Джеймс - 24, Лав - 19, Томас А. - 17
ПТ: Лиллард - 25, Нуркич - 23
"Нью-Йорк" - "Сан-Антонио" - 91:100 (29:25, 20:27, 18:29, 24:19)
НН: Бизли - 18, Ли, Томас Л., Порзингис - по 13
СС: Олдридж - 29, Леонард - 25
"Финикс" - "Атланта" - 104:103 (19:27, 30:21, 24:32, 31:23)
ФС: Букер - 34, Уоррен - 31, Лень - 10
АХ: Ильясова - 21, Шредер, Бэйзмур - по 20
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
03.01.2018 11:30
03.01.2018 11:31