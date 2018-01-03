НХЛ: Овечкин приносит победу Вашингтону, Тампа, Вегас и Питтсбург побеждают

Двенадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-03. Результаты всех матчей

"Торонто" - "Тампа" - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский, отразив 29 бросков по воротам, сделал свой второй шатаут кряду, 6-й в сезоне и 10-й в карьере, а лидеры регулярного чемпионата обыграли "Торонто" - 2:0. Седрик Пакетт и Алекс Киллорн отличились во втором периоде поединка, чем принесли своей команде пятую победу в последних шести матчах.

"Каролина" - "Вашингтон" - 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Дубль Александра Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Каролиной". РоSSиянин сравнял счет в третьем периоде поединка, переведя матч в овертайм, в котором точным броском поставил победную точку. Таким образом на счету Овечкина стало 26 заброшенных в сезоне шайб, с которыми он единолично возглавил рейтинг снайперов. По шайбе в ворота "Каролины" отправили Дмитрий Орлов, Деван Смит-Пелли и Алекс Шиассон. В составе "Ураганов" дубль на счету Виктора Раска.

"Филадельфия" - "Питтсбург" - 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)

Фил Кессел, Райан Ривз, Коннор Шири и Том Кюнхакль отправили 4 шайбы в ворота "Филадельфии" во втором периоде поединка, сломив сопротивление соперников. Точку в матче поставил Джейми Олексяк. Голкипер "Пингвинз" Мэтт Мюррей отразил 11 бросков после того, как сменил в воротах Тристана Джарри, получившего травму руки.

"Айлендерс" - "Бостон" - 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

"Бостон" одержал победу в 7-м матче из последних 10-ти сыгранных и в 9-ти из них команда набирала очки. Ворота "Айлендерс" поражали Дэнтон Хайнен, Патрис Бержерон, Брэд Маршан, Тим Шоллер и Ноэль Эчари. Голкипер "Брюиз" Туукка Раск, который был признан первой звездой лиги в декабре, отразил 25 бросков по воротам.

"Монреаль" - "Сан-Хосе" - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

30 сэйвов Аарона Делла и дубль Тимо Мейера помогли "Сан-Хосе" обыграть "Монреаль". По шайбе в ворота соперников отправили Марк-Эдуар Власик и Джо Торнтон. Единственная шайба в составе "Канадиенс" на счету Эндрю Шоу.

"Миннесота" - "Флорида" - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Мэтт Каллен и Эрик Стаал отправили по две шайбы в ворота "Флориды", прервав победную серию соперников из пяти матчей. Еще одна шайба на счету Чарли Койла. Защитник "Уайлдз" Джаред Сперджен сделал три результативные передачи, а голкипер команды Деван Дубник отразил 25 бросков.

"Сент-Луис" - "Нью-Джерси" - 3:2 ПБ (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

17-я шайба в сезоне Владимира Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Нью-Джерси". В серии буллитов россиянин использовал свою попытку, но победным стал бросок Брэйдена Шенна. Также в составе победителей отличился Владимир Соботка.

"Даллас" - "Коламбус" - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Дубль Оливера Бьоркстранда принес победу "Блю Джекетс" над "Старз". Причем, для этого датчанину потребовались 1 минуте и 18 секунд. Девин Шор открыл счет в поединке, но даже замена вратаря на 6-го полевого успеха "Далласу" не принесла. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил за матч 21 бросок, одержав свою 200-ю победу в НХЛ .

"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" - 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

32 сэйва голкипера "Кингз" Джонатана Куика помогли "Лос-Анджелесу" разгромить "Эдмонтон". Этот шатаут стал для вратаря 3-м в сезоне и 47-м в карьере. Дублем в составе победителей отметился Дастин Браун. По шайбе на счету Энди Андреоффа, Мариана Габорика и Адриана Кемпе.

"Колорадо" - "Виннипег" - 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Точный бросок Эрика Джонсона за 10 секунд до окончания овертайма принес победу "Эвеланш" над "Джетс". В составе "Виннипега" дважды отличился Блэйк Уиллер. У "Колорадо" также забивали Нэйтан Маккиннон и Микко Рантанен.

"Ванкувер" - "Анахайм" - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

"Ванкувер" не смог ничего противопоставить "Анахайму", уступив сопернику с разгромным счетом. Гокипер "Дакс" Райан Миллер отразил все 31 бросок по воротам, сделав 2-й шатаут в сезоне, а шайбы ворота "Кэнакс" отправили Адам Хенрик, Рикард Ракелл, Райан Гецлаф, Антуан Верметт и Дерек Грант.

"Вегас" - "Нэшвилл" - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

"Вегас" одержал 8-ю победу кряду, переиграв "Нэшвилл". Голкипер "Голден Найтс" Марк-Андре Флери во второй раз в сезоне и в 46-й в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности, а победу "Вегасу" принесли шайбы Райлли Смита, Ши Теодора и Джонатана Маршессо.