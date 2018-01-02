Месси возглавил топ-100 лучших игроков 2017 года по версии Marca

Месси возглавил топ-100 лучших игроков 2017 года по версии Marca

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом 2017 года по версии испанской газеты Marca, которая базируется в Мадриде.

Об этом сообщается на сайте авторитетного издания.

В голосовании читателей издания аргентинец опередил форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона»)

2. Криштиану Роналду («Реал»)

3. Иско («Реал»)

4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

5. Лука Модрич («Реал»)

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

7. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

8. Неймар (ПСЖ)

9. Серхио Рамос («Реал»)

10. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»).

Напомним, нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал голевой пас в матче с мадридским Реалом без бутсы. Видео момента «взорвало» сеть.




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