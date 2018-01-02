Боксеры Джошуа и Паркер проведут бой 31 марта

Оба бойца ни разу не проигрывали в своей профессиональной карьере.

Фото: isport.ua

Боксеры Энтони Джошуа и Джозеф Паркер дали устное согласие на объединительный бой 31 марта.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на RingTV.com.

Также спортивный канал ESPN рассказал, что промоутеры бойцов уже обсудили финансовые условия поединка. Сторона Паркера получит 30-35% дохода, остальное достанется стороне Джошуа.

Энтони Джошуа удерживает титулы IBF, IBO и WBA в тяжелом весе. Джозеф Паркер - обладатель чемпионского пояса WBO. Оба бойца ни разу не проигрывали в профессиональной карьере. Джошуа выиграл 20 боев (20 нокаутов), Паркер - 24 (18 нокаутов).

Напомним, в апреле Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в одиннадцатом раунде. Титульный бой состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.