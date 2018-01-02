ПСЖ рассчитывает продать форварда, опасаясь санкций. Футбол

Французский "ПСЖ" стремится продать нападающего Гонсалу Гедеша зимой текущего года. Как известно 21-летний футболист защищает цвета "Валенсии" на правах аренды с правом выкупа.

Тем не менее, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей парижанам нужно продать несколько игроков после покупки Неймара за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

По информации Marca, лидеры чемпионата Франции рассчитывают получить 35 миллионов евро за игрока, которого подписали из "Бенфики" всего год назад.

В то же время "Валенсия" не хочет расставаться с игроком, рассчитывая выкупить его контракт, хотя и опасается интереса со стороны других клубов, которые могут предложить за Гедеша круглую сумму уже в январе.