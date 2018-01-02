Южная Корея предлагает Северной переговоры по поводу участия в Олимпиаде
Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между странами.
Об этом заявил южнокорейский министр по делам национального объединения Чо Мин Гюн, – передает
По словам министра, переговоры высокопоставленных представителей решили предложить для улучшения отношений двух стран. Это будет первая встреча сторон за более, чем два года.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян может отправить свою сборную на зимние Олимпийские игры.
«Зимние Олимпийские игры в Южной Корее будут хорошей возможностью для страны. Мы искренне надеемся, что зимняя Олимпиада будет успешной», – цитирует Кима агентство Yonhap в новогоднем обращении 1 января.
Предыдущие переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Южной Кореи состоялись в декабре 2015 года.
Зимняя Олимпиада начнется в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля и продлится до 25 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что улучшение отношений между Северной и Южной Кореей будет возможно, если удастся прекратить ядерную программу КНДР.
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