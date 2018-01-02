В обновленном рейтинге ФИДЕ Анна и Мария Музычук – на третьей и седьмой позициях

В первый день Нового года Международная федерация шахмат (ФИДЕ) традиционно представила новогодний рейтинг-лист сильнейших шахматистов мира по состоянию на 1 января 2018 года.

В первую десятку списка у женщин, как и раньше, входят две украинки – выпускницы Львовского государственного университета физической культуры Анна Музычук (коэффициент – 2571) и ее младшая сестра, экс-чемпионка мира Мария Музычук (2540), которые занимают третье и седьмое места соответственно, сообщает ldufk.edu.ua .

Женский рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифань (2680). Второй идет ее соотечественница Цзю Вэньцзюнь (2572). А между сестрами Музычук находятся россиянки Александра Костенюк (2561) и Екатерина Лагно (2156), а также литовка Виктория Чмилите (2542).

В первой сотне сильнейших шахматисток мира, кроме сестер Музычук, еще шесть представительниц Украины: 36. Наталья Жукова (2438), 41. Анна Ушенина (2423), 57. Инна Гапоненко (2410), 86. Юлия Осьмак (2375), 96. Татьяна Василевич (2360), 100. Наталья Букса (2357).

У мужчин лидирует норвежец Магнус Карлсен (2834). Вслед за действующим чемпионом мира идут американец Фабьяно Каруна (2811), Шахрияр Мамедьяров (2804), армянин Левон Аронян (2797) и француз Максим Вашье-Лаграв (2793).

В мировую сотню входят семь шахматистов Украины. Наивысшую позицию, 27-м, среди украинцев занимает многолетний лидер национальной шахматной сборной, выпускник Львовского государственного университета физической культуры Василий Иванчук (2726). Еще один выпускник нашего вуза Мартын Кравцив (2679) находится на 66-й ступени рейтинга. Остальные наших соотечественников в ТОП-100 занимают следующие места: 38. Павел Эльянов (2710), 47. Юрий Криворучко (2694), 48. Руслан Пономарев (2694), 53. Юрий Кузубов (2691), 86. Александр Моисеенко (2660).

Шахматы. Рейтинг ФИДЕ (по состоянию на 1 января 2018 года)

КЛАССИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ. Мужчины : 1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2834; 2. Фабиано Каруана (США) – 2811; 3. Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – 2804; 4. Лєвон Аронян (Армения) – 2797; 5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2793; 6. Уэсли Со (США) – 2792; 7. Владимир Крамник (РоSSия) – 2787; 8. Хикару Накамура (США) – 2781; 9. Дин Лижень (Китай) – 2769; 10. Петр Свидлер (РоSSия) – 2768... 27. Василий Иванчук (Украина) – 2726);...38. Павел Эльянов (Украина) – 2710;...47. Юрий Криворучко (Украина) – 2694; 48. Руслан Пономарев (Украина) – 2694;...53. Юрий Кузубов (Украина) – 2691;...66. Мартын Кравцив (Украина) – 2679;...86. Александр Моисеенко (Украина) – 2660...

КЛАССИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ. Женщины : 1. Хоу Ифань (Китай) – 2680; 2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 2572; 3. Анна Музычук (Украина) – 2571; 4. Александра Костенюк (РоSSия) – 2561; 5. Екатерина Лагно (РоSSия) – 2556; 6. Виктория Чмилите-Нильсен (Литва) – 2542; 7. Мария Музычук (Украина) – 2540; 8. Лей Тинцзе (Китай) – 2531; 9. Тань Чжунъи (Китай) – 2523; 10. Нана Дзангидзе (Грузия) – 2522; ...36. Наталья Жукова (Украина) – 2438; ...41. Анна Ушенина (Украина) – 2423; ...57. Инна Гапоненко (Украина) – 2410; ...86. Юлия Осьмак (Украина) – 2375; ...96. Татьяна Василевич (Украина) – 2360; ...100. Наталья Букса (Украина) – 2357...

РАПИД. Женщины : 1. Хоу Ифань (Китай) – 2618; 2. Анна Музычук (Украина) – 2611; 3. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 2568; 4. Екатерина Лагно (РоSSия) – 2533; 5. Мария Музычук (Украина) – 2521; ...11. Анна Ушенина (Украина) – 2483...