Клопп: Смогли переломить ход встречи. Футбол

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен минимальной победой "красных" над "Бернли" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

- Очень сложная игра. Мы проделали великолепную работу. Нужно учитывать, что ветер и дождь серьёзно усложнили нам жизнь. Кроме того, выездные встречи с "Бернли" - это всегда тяжело. Нужно похвалить наших футболистов за отношение к делу. Мы оказались в непростом положении, когда пропустили гол, но смогли переломить ход встречи (мерсисайдцы забили решающий мяч на 4-й компенсированной минуте - прим.).

Считаю ли победу заслуженной? Мне всё равно. Главное, что взяли три очка. "Ливерпуль" набрал шесть баллов в двух праздничных турах, такого в моей карьере ещё не было, - признался Клопп в интервью BBC.




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