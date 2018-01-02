НБА: результаты матчей 2 января

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись а Национальной баскетбольной ассоциации.

"Бруклин" - "Орландо" - 98:95 (22:27, 25:21, 24:22, 27:25)
БН: Аллен - 16, Леверт, Краббе - по 15
ОМ: Гордон - 20+12 подборов, Пэйтон - 17, Бийомбо - 13+17 подборов

"Торонто" - "Милуоки" - 131:127 ОТ (35:30, 25:26, 28:28, 26:30, 17:13)
ТР: Дерозан - 52, Лоури - 26
МБ: Бледсо - 29, Адетокунбо - 26

"Чикаго" - "Портленд" - 120:124 ОТ (23:31, 30:21, 34:31, 25:29, 8:12)
ЧБ: Данн - 22, Маркканен - 19
ПТ: Маккалум - 32, Амину - 24, Тернер - 22

"Миннесота" - "Лейкерс" - 114:96 (30:18, 30:30, 31:28, 23:20)
МТ: Батлер - 28, Уиггинс - 21, Таунс - 16+13 передач
ЛЛ: Кларксон - 20, Рэндл - 15+12 передач


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Максим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? ФутболМаксим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: результаты матчей 30 декабряНБА: результаты матчей 30 декабря
Результаты команд УХЛ в текущем сезонеРезультаты команд УХЛ в текущем сезоне
НБА: результаты матчей 29 декабряНБА: результаты матчей 29 декабря
Мурзин: Во время домашних матчей сборной Украины чувствовалась атмосфера праздникаМурзин: Во время домашних матчей сборной Украины чувствовалась атмосфера праздника
НБА: результаты матчей 27 декабряНБА: результаты матчей 27 декабря
НБА: результаты матчей 26 декабряНБА: результаты матчей 26 декабря
НБА: результаты матчей 24 декабряНБА: результаты матчей 24 декабря
НБА: результаты матчей 23 декабряНБА: результаты матчей 23 декабря
НБА: результаты матчей 22 декабряНБА: результаты матчей 22 декабря
НБА: результаты матчей 21 декабряНБА: результаты матчей 21 декабря
Последние новости
Подгружаем последние новости