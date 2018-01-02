НБА: результаты матчей 2 января
Четыре матча регулярного чемпионата состоялись а Национальной баскетбольной ассоциации.
"Бруклин" - "Орландо" - 98:95 (22:27, 25:21, 24:22, 27:25)
БН: Аллен - 16, Леверт, Краббе - по 15
ОМ: Гордон - 20+12 подборов, Пэйтон - 17, Бийомбо - 13+17 подборов
"Торонто" - "Милуоки" - 131:127 ОТ (35:30, 25:26, 28:28, 26:30, 17:13)
ТР: Дерозан - 52, Лоури - 26
МБ: Бледсо - 29, Адетокунбо - 26
"Чикаго" - "Портленд" - 120:124 ОТ (23:31, 30:21, 34:31, 25:29, 8:12)
ЧБ: Данн - 22, Маркканен - 19
ПТ: Маккалум - 32, Амину - 24, Тернер - 22
"Миннесота" - "Лейкерс" - 114:96 (30:18, 30:30, 31:28, 23:20)
МТ: Батлер - 28, Уиггинс - 21, Таунс - 16+13 передач
ЛЛ: Кларксон - 20, Рэндл - 15+12 передач
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02.01.2018 05:08