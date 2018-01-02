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НБА: результаты матчей 2 января Четыре матча регулярного чемпионата состоялись а Национальной баскетбольной ассоциации. "Бруклин" - "Орландо" - 98:95 (22:27, 25:21, 24:22, 27:25)

БН: Аллен - 16, Леверт, Краббе - по 15

ОМ: Гордон - 20+12 подборов, Пэйтон - 17, Бийомбо - 13+17 подборов "Торонто" - "Милуоки" - 131:127 ОТ (35:30, 25:26, 28:28, 26:30, 17:13)

ТР: Дерозан - 52, Лоури - 26

МБ: Бледсо - 29, Адетокунбо - 26 "Чикаго" - "Портленд" - 120:124 ОТ (23:31, 30:21, 34:31, 25:29, 8:12)

ЧБ: Данн - 22, Маркканен - 19

ПТ: Маккалум - 32, Амину - 24, Тернер - 22 "Миннесота" - "Лейкерс" - 114:96 (30:18, 30:30, 31:28, 23:20)

МТ: Батлер - 28, Уиггинс - 21, Таунс - 16+13 передач

ЛЛ: Кларксон - 20, Рэндл - 15+12 передач

Terrikon

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