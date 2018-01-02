В Мексике футболист убил судью из-за красной карточки

Во время любительского матча в Мексике судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо показал одному из футболистов красную карточку, информирует Daily Mail.

Такое решение не понравилось игроку, который напал на арбитра и нанес ему травму.

Фото: bukmekerskiestavki.com

Капетильо был доставлен в больницу с тяжелейшими повреждениями мозга.

Судья впал в кому, однако спустя неделю он скончался. Футболист был задержан.