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2018-01-02
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Во время любительского матча в Мексике судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо показал одному из футболистов красную карточку, информирует Daily Mail.
Такое решение не понравилось игроку, который напал на арбитра и нанес ему травму.
Фото: bukmekerskiestavki.com
Капетильо был доставлен в больницу с тяжелейшими повреждениями мозга.
Судья впал в кому, однако спустя неделю он скончался. Футболист был задержан.
Глава Ассоциации футбольных арбитров Мексики Валентин Рамирес выразил надежду, что расследование будет справедливым, а подобные инциденты в будущем будут исключены.
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