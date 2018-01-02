В Мексике футболист убил судью из-за красной карточки

Во время любительского матча в Мексике судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо показал одному из футболистов красную карточку, информирует Daily Mail.
 
Такое решение не понравилось игроку, который напал на арбитра и нанес ему травму.
Фото В Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Фото: bukmekerskiestavki.com
 
Капетильо был доставлен в больницу с тяжелейшими повреждениями мозга.
 
Судья впал в кому, однако спустя неделю он скончался. Футболист был задержан.
 
Глава Ассоциации футбольных арбитров Мексики Валентин Рамирес выразил надежду, что расследование будет справедливым, а подобные инциденты в будущем будут исключены.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Форвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. ФутболФорвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь
Призетко готов судиться с Металлистом-1925. ФутболПризетко готов судиться с Металлистом-1925. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском "Динамо"Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском "Динамо"
Лопетеги: Криштиану Роналду - футболист эпохиЛопетеги: Криштиану Роналду - футболист эпохи
Венгер: Арсенал упустил победу из-за неудачного решения судьиВенгер: Арсенал упустил победу из-за неудачного решения судьи
Индзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очковИндзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очков
Сидорчук: Играли с футболистами Шахтера в Counter-Strike - уступили без шансовСидорчук: Играли с футболистами Шахтера в Counter-Strike - уступили без шансов
ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за "сборную ДНР"ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за "сборную ДНР"
Дибалу усадили на скамейку запасных из-за переговоров с ПСЖ. ФутболДибалу усадили на скамейку запасных из-за переговоров с ПСЖ. Футбол
Джордан Хендерсон пропустит месяц из-за травмы. ФутболДжордан Хендерсон пропустит месяц из-за травмы. Футбол
Клопп: Приобрели ван Дейка из-за его высокого уровня мастерства. ФутболКлопп: Приобрели ван Дейка из-за его высокого уровня мастерства. Футбол
МОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допингаМОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допинга
Последние новости
Подгружаем последние новости