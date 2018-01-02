ТОП-10 достижений украинского спорта по итогам 2017 года

Украинский спорт жив и даже зажигает новые звезды. Если Ольга Харлан, Александр Усик, Василий Ломаченко уже приучили нас к победам и медалям, то успехи Юлии Левченко, Михаила Романчука и особенно Элины Свитолиной стали приятной особенностью 2017 года.

Биатлон. «Серебряная» эстафета в Гохфильцене

Главный успех зимы – второе место нашей женской четверки в эстафете на чемпионате мира в Гохфильцене. Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная всего на 6 секунд отстали от победительниц – команды Германии. Секрет успеха – блестящая стрельба, четкий расклад сил по этапам и сумасшедший финишный рывок Пидгрушной. Отметим появление в сборной новой звездочки – 22-летней Насти Меркушиной. Впрочем, в олимпийский сезон она и Варвинец будут резервными – после всех проблем в сборную вернулись сестры Семеренко, которые и будут бежать эстафету в Пхенчхане.

Бокс. «Хай-тек»-победы Ломаченко

После завершения карьеры Владимира Кличко именно Ломаченко стал украинским боксером №1. Мало того, сегодня в мире мало найдется бойцов, которые способны посоревноваться с Василием в технике и скорости. Как результат, три досрочные победы в издевательскому стиле над Джейсоном Сосой, Мигелем Марриагою и Гильермо Ригондо. Украинца уже называют «No mas ченко» (No mas – английски «довольно!») за не желание соперников продолжать с ним бой. В планах Ломаченко – подняться на одну весовую категорию, где уже ждут сильные оппоненты.

Теннис. Блестящий сезон Свитолиной

Со времен Андрея Медведева в нашем теннисе не было игрока топ-уровня. И вот в этом году 22-летняя Элина Свитолина выиграла пять турниров, поднялась на третью позицию в мировом рейтинге и даже возглавляла чемпионскую гонку WTA. В чем секрет прогресса и успехов? Талант, целеустремленность и фанатизм в работе. Звучит вроде банально, но по факту за этим стоит ежедневный адский труд. В следующем году Свитолиной под силу стать первой ракеткой мира и выиграть один из турниров Большого шлема.

Фехтование. Героическая Харлан

В результате операции на плече и сложное восстановление многие считали, что этот год для Ольги Харлан потерян. Она же решила иначе. Превозмогая боль, Ольга подготовилась к сезону. А к чемпионату мира в Лейпциге подошла в такой отличной форме, что легко разобралась со всеми соперницами. «Я сама была приятно удивлена, как это у меня получилось», – прокомментировала Харлан свой третий в карьере титул чемпионки мира.

Плавание. Сенсационный Романчук

В украинском плавании новое имя – Михаил Романчук. В Будапеште на чемпионате мира он неожиданно для многих выиграл серебряную медаль в элитном виде – 1500 метров вольным стилем. При этом Романчук дважды побил национальный рекорд и пообещал вскоре обойти мирового лидера итальянца Грегорио Палтриньери. Сказал – сделал. В декабре на чемпионате Европы на короткой воде (25-метровый бассейн) Романчук обогнал итальянца и получил «золото».

Футбол. «Шахтер» и «Динамо» в плей-офф еврокубков

На фоне упадка чемпионата Украины – успех наших грандов стал глотком свежего воздуха для болельщиков. В Лиге чемпионов «Шахтер» не просто вышел из сложной группы, команда Паулу Фонсеки на равных играла и побеждала сильнейшие клубы Англии и Италии – «Манчестер Сити» и «Наполи». Уверенно и красиво победил в группе Лиги Европы и «Динамо». Теперь все ждут, что «Шахтер» и «Динамо» преодолеют своих первых соперников в плей-офф («Рома» и АЕК соответственно) и ворвутся в элитные раунды еврокубков.

Легкая атлетика. Медальный полет Левченко

Воспоминания о чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне были бы для нас совсем печальными, если бы не «серебро» Юлии Левченко. В финале прыжков в высоту 19-летняя украинка сотворила невозможное – она дважды обновила собственный рекорд. Сначала покорил 1.99 м, а затем и 2.01 м. «Ничего себе, устояла!» – скажет потом наша медалистка о планкуе на высоте 2.01. Стремительный прогресс Левченко признали все. Именно украинку назвали «Восходящей звездой европейской легкой атлетики в этом году.

Прыжки в воду. Невероятный Кваша

Отличный год получился у лидера украинских прыгунов в воду Ильи Кваши. Три медали на киевском чемпионате Европы, из них одна золотая на метровом трамплине. Через месяц на 3-метровом трамплине Илья в паре с Олегом Колодием выиграл «бронзу» на чемпионате мира в Будапеште. Для 29-летнего Ильи это впечатляющий успех. Сам Кваша не собирается останавливаться и готовится к Олимпиаде-2020 в Токио.

Гандбол. Наш «Мотор» покоряет Европу

В игровых видах спорта, кроме футбола, гандбольный «Мотор» – фактически единственный украинский клуб, который конкурентоспособен в Европе. Вот и на этот раз запорожцы заблаговременно вышли из непростой группы Лиги чемпионов, в которой они, между прочим, обыграли знаменитый французский «Монпелье». На этом пожелаем «Мотору» не останавливаться и пробиться в 1/8 финала, преодолев датский «Скьєрн».

Бокс. Новый вызов Усика

Свою историю пишет еще один украинский боксер Александр Усик. В апреле он эффектно защитил титул чемпиона WBO в первом тяжелом весе, перебив в 12 раундах американца Майкла Хантера. В сентябре Усик уверенно одолел немца Марко Хука в стартовом бою в уникальном турнире World Boxing Super Series. Усику уже 30, пора брать титулы и пояса. Поэтому в 2018-в ждем от него победы в World oxing Super Series. Но для начала нужно одолеть в полуфинале неуступчивого латыша Майриса Бриедиса.