Семь спортсменов попали в ТОП-100 самых влиятельных украинцев 2017 года – «Фокус»

В ежегодный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус» попали семь украинских спортсменов.

Возглавил группу украинских спортсменов в этом рейтинге Владимир Кличко, который в этом году завершил боксерскую карьеру.

Экс-боксер в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко занял 74-е место. Далее расположились главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко (77), боксер Василий Ломаченко (78), саблистка Ольга Харлан (88), боксер Александр Усик (92), теннисистка Элина Свитолина (95) и шахматистка Анна Музычук (96).