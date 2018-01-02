Астана хочет в два раза больше за своего бомбардира

По информации турецкой прессы, ситуация с возможным переходом нападающего "Астаны" Патрика Твумаси в "Бурсаспор" кардинально изменилась. Ранее сайт Bursasporum.com писал, что стороны близки к соглашению — "Астана" была готова отпустить Твумаси за 1,5 миллиона евро, а "Бурсаспор" улучшил первоначальное предложение до 1,25 миллиона евро. Однако по информации Bursa.com, "Астана" все же собирается поднять требуемую сумму трансфера до трех миллионов евро.

Изначально расклады были такими: "Бурсаспор" предлагал за ганского форварда 750 тысяч евро, однако "Астана" настаивала на 2 миллионах.

В прошлом сезоне 23-летний ганский форвард во всех турнирах сыграл в 42 матчах и забил 22 мяча.