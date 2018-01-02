Северная Корея отправит команду на Олимпиаду в Пхёнчхане

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сказал в новогоднем обращении.

Об этом передает ТАСС.

"Мы намереваемся отправить нашу команду", - отметил глава государства.

Также Ким Чен Ын в своем обращении подчеркнул необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов. В то же время вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове по причине активизации ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Напомним, ранее сообщалось, сборную РоSSии отстранили от участия в Олимпийских играх-2018 года в южнокорейском Пхенчхане.