Артем Милевский намекнул, что женился на Новый год

Артем Милевский намекнул, что женился на Новый год

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает за брестское "Динамо", 1 января сделал провокационный пост в соцсетях. Артем выложил в соцсети фотографию мужской и женской руки c обручальными кольцами.

Об этом сообщает Сегодня.

"Это Алтай. С новым годом", – подписал фото Артем.

Подписчики тут же стали поздравлять Милевского. "Бро наконец-то женился", "Вот это поворот. Счастья Вам", "Зачем? Не верю", "Фантастика", – пишут футболисту в комментариях.

Хотя есть и те, кто уверен, что это всего лишь шутка Милевского. А рука на фото не его. Сам Артем пока не комментирует фотографию.

Напомним, ранее сообщалось, нападающий Артем Милевский стал игроком "Динамо" из Бреста.




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