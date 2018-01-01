Квитова снялась с турнира в Брисбене

Чешская теннисистка Петра Квитова приняла решение сняться с турнира WTA Premier в Брисбене.

Причиной такого решения 27-летней спортсменки стала вирусная инфекция, о чем она сообщила в своем твиттере .

- Плохая новость: новый год я встретила в постели с вирусом и была не в состоянии выйти сегодня на матч в Брисбене. Хорошая новость: я здесь, в Австралии и надеюсь, что смогу сыграть в Сиднее на следующей неделе. Всех с Новым годом! Не могу дождаться, чтобы увидеть что принесет 2018 год всем нам, — написала Петра.

Согласно жеребьевке, Квитовой предстоял поединок с эстонкой Анетт Контавейт. Чешскую теннисистку заменила в сетке Хэзер Уотсон из Великобритании, которая не смогла оказать эстонской теннисистке серьезного сопротивления.