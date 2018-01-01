Квитова снялась с турнира в Брисбене
Чешская теннисистка Петра Квитова приняла решение сняться с турнира WTA Premier в Брисбене.
Причиной такого решения 27-летней спортсменки стала вирусная инфекция, о чем она сообщила в своем твиттере.
- Плохая новость: новый год я встретила в постели с вирусом и была не в состоянии выйти сегодня на матч в Брисбене. Хорошая новость: я здесь, в Австралии и надеюсь, что смогу сыграть в Сиднее на следующей неделе. Всех с Новым годом! Не могу дождаться, чтобы увидеть что принесет 2018 год всем нам, — написала Петра.
Согласно жеребьевке, Квитовой предстоял поединок с эстонкой Анетт Контавейт. Чешскую теннисистку заменила в сетке Хэзер Уотсон из Великобритании, которая не смогла оказать эстонской теннисистке серьезного сопротивления.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
01.01.2018 18:19