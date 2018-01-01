Свитолина победила Карлу-Суарес Наварро в первом матче нового сезона
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала свою первую победу в новом сезоне.
В первом раунде турнира WTA Premier с призовым фондом 1 000 000$ Brisbane International Элина, посеянная под 3 номером, одержала уверенную победу над Карлой Суарес-Наварро из Испании (40-я в мире): 6-2 6-4.
Матч продолжался 1 час 28 минут. На счету украинки 11 эйсов и 3 двойные ошибки.
Свитолина исправила статистику личных встреч с Суарес-Наварро: теперь счет 3:2 в пользу 23-летней украинской спортсменки. Следующей соперницей Элины станет представительница Хорватии Ана Конюх.
Это будет третья встреча между теннисистками. На счету каждой из теннисисток по одной победе. В 2014 году в Стамбуле победила хорватка: 6:4 1:6; 6:1, но в 2016 году Свитолина взяла реванш в Москве - 6:1; 6:1.
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Спорт
01.01.2018 18:19