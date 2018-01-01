Динамо попало в топ-15 лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов. Футбол

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную таблицу за всю историю проведения Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА (1955-2017 гг.).

Киевское «Динамо» в компании топ-клубов мира заняло почетное 11-е место, имея в своем активе 34 участия в самом престижном клубном турнире Старого Света. В целом «бело-синие» провели в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов 227 матчей, одержав 96 побед, 49 матчей сведя к ничьей и потерпев 82 поражения, при разнице мячей – 326:275.

Отметим, что «Динамо» занимает самое высокое место из всех команд, которые ни разу в истории не играли в финальном матче самого престижного клубного турнира Европы – напомним, киевляне трижды (1977, 1987, 1999 гг.) выходили в полуфинал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, но ни разу не смогли квалифицироваться в решающий матч.