Цуренко обыграла Барти в первом матче на турнире в Брисбене

Украинская теннисистка Леся Цуренко победно стартовала на турнире WTA Premier с призовым фондом 1 000 000$ Brisbane International в Брисбене.

В поединке первого раунда киевлянка за 1 час и 6 минут обыграла восьмую ракетку турнира - Эшли Барти из Австралии: 6:3 6:2.

За весь матч Барти не смогла заработать ни одного брейкпойнта на подаче украинки.

Таким образом, Цуренко взяла убедительный реванш за поражение от Эшли Барти в Акапулько в 2014 году.

Для Леси это была 12-я победа над теннисисткой из топ-20 в карьере. Барти занимает 17-ю позицию в мировой классификации и является первой ракеткой Австралии.

Во втором раунде Цуренко сыграет с представительницей Эстонии Кайей Канепи.