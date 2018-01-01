Ляказетт заявил о желании выиграть Лигу Европы с Арсеналом

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт выразил желание одержать со своей командой победу в Лиге Европы. Напомним, что в 1/16 финала турнира лондонский клуб встретится со шведским «Эстерсундом».

«Мне бы хотелось выиграть титул с «Арсеналом», - цитирует француза официальный сайт «канониров». - После перехода в клуб мы сразу же выиграли Суперкубок Англии, но хочется завоевать ещё один трофей. Выиграть чемпионат уже будет сложно, однако хотелось бы выиграть Лигу Европы.

Мне нравится в Англии. Хорошо себя чувствую в матчах и забиваю за команду. Знаю, что могу выступать лучше, но не стоит торопиться, поскольку этот сезон стал для меня адаптационным».