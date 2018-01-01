Скаут Эвертона: Промесу нужно доказывать свои амбиции на уровне АПЛ. Футбол

Скаут «Эвертона» Павел Кучеров прокомментировал информацию об интересе «ирисок» к форварду «Спартака» Куинси Промесу.

– Такой клуб, как «Эвертон», может проявлять интерес к Промесу. Там ранее работал тренер-голландец, он знает рынок, Промес на виду. Заинтересованность есть, почва для разговора имеется. У команды в начале сезона был непростой период, сейчас дела наладились – и я бы сказал, что «Эвертон» и Промес друг друга заслуживают.

– Что имеете в виду?
– Это крепкий середняк АПЛ, а представители лучшей пятерки лиги пока за Куинси не гоняются. Если все совпадет по финансам, для игрока переход стал бы хорошим шагом. Надо идти поступательно, созреть для топ-клуба.

– Считаете, что для «Ливерпуля» Промес пока слабоват?
– Эта команда, конечно, обладает более классным подбором исполнителей по сравнению с соседями. Но ни в коем случае нельзя говорить, что «Эвертон» слаб. Он просто больше подходит голландцу – можно быстрее закрепиться в составе, стать лидером. Там ниже конкуренция. Это важно для Промеса – он не топ-игрок в Европе, который бы мог сразу рассчитывать на место в составе. Хорошие футболисты там есть, но нет стопроцентного вожака: даже Руни нестабилен. Очень большие проблемы в атаке были при Кумане, сейчас дела выровнялись.

– Ему надо уезжать?
– Если мы смотрим с точки зрения опыта игры в еврокубках и борьбы за трофеи, «Спартак» более привлекателен. Хорошо, что у красно-белых наладились дела, а владелец проявил терпение по отношению к Каррере. И очень приятно, что Массимо удалось вернуть команду в чемпионскую гонку. В «Эвертоне» все сложнее – команда не претендует на титул. Но сейчас клубу непросто побороться за место в еврокубках. Мотивация может быть другой – проявить себя в АПЛ и пойти на повышение в топ-5. Пока же Промес остается игроком двух рангов – по Европе мы видели его в сборной и Лиге чемпионов, где не хватало стабильности, а в РоSSии он очень хорош. Это пока два разных футболиста. И к нему так и относятся. Надо доказывать все на уровне АПЛ.


Terrikon со ссылкой на "Спорт-экспресс"


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