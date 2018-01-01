Неймар признан лучшим бразильским игроком года в Европе. Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар получил приз Samba Gold по итогам 2017 года. Награда ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Победителя выбирают журналисты, болельщики и бывшие футболисты.

25-летний нападающий парижан в третий раз (2014, 2015, 2017) стал лауреатом премии и разделил рекорд с партнером по «Пари Сен-Жермен» – защитником Тиаго Силвой (2011-2013).

В пятерку лучших бразильцев вошли: Неймар (27,71%), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», 16,64%), Марсело («Реал», 14,43%), Паулиньо («Барселона», 13,64%) и Каземиро («Реал», 7,19%).

Отметим, что болельщики (в голосовании приняли участие более 50 тысяч человек) назвали лучшим Паулиньо (31,83%), бывшие футболисты – Неймара (39,39%), а журналисты – Марсело (30,30%).

Добавим, что на награду 2017 года также были номинированы футболисты донецкого «Шахтера» Тайсон и Фред.