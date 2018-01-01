Олейник и Скепский покинули Десну

По завершению первой части сезона 2017/2018 состоялись первые кадровые изменения в "Десне". Черниговский клуб покинули два полузащитника, которые в этом сезоне присоединились к команде - Денис Скепский и Денис Олейник.

Для 30-летнего Скепского, который родился в Чернигове, это была третья попытка закрепиться в "Десне". В этом сезоне он провел за команду 14 матчей, но только в двух из них начинал с первых минут.

Денис Олейник стал игроком черниговцев в октябре, провел за команду шесть матчей в чемпионате и два в Кубке Украины, забив один мяч.