Олейник и Скепский покинули Десну
По завершению первой части сезона 2017/2018 состоялись первые кадровые изменения в "Десне". Черниговский клуб покинули два полузащитника, которые в этом сезоне присоединились к команде - Денис Скепский и Денис Олейник.
Для 30-летнего Скепского, который родился в Чернигове, это была третья попытка закрепиться в "Десне". В этом сезоне он провел за команду 14 матчей, но только в двух из них начинал с первых минут.
Денис Олейник стал игроком черниговцев в октябре, провел за команду шесть матчей в чемпионате и два в Кубке Украины, забив один мяч.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
01.01.2018 18:16
01.01.2018 18:17