Олейник и Скепский покинули Десну

По завершению первой части сезона 2017/2018 состоялись первые кадровые изменения в "Десне". Черниговский клуб покинули два полузащитника, которые в этом сезоне присоединились к команде - Денис Скепский и Денис Олейник.

Для 30-летнего Скепского, который родился в Чернигове, это была третья попытка закрепиться в "Десне". В этом сезоне он провел за команду 14 матчей, но только в двух из них начинал с первых минут.

Денис Олейник стал игроком черниговцев в октябре, провел за команду шесть матчей в чемпионате и два в Кубке Украины, забив один мяч.


Terrikon со ссылкой на ФК "Десна"


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