"Ливерпуль" представил самого дорогого защитника

"Ливерпуль" представил новичка команды Вирджила ван Дейка.
Защитник перешел из "Саутгемптона" и будет выступать под номером 4, информирует СЭ.
Вирджил ван Дейк. Фото: twitter.com/LFC
По данным СМИ, он стал самым дорогим игроком обороны в истории - "Ливерпуль" заплатил за него 75 миллионов фунтов (84,5 миллиона евро).
- Я рад оказаться здесь и с нетерпением жду возможности выйти на поле, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" ван Дейка. - Уровень клуба, его традиции, игроки, тренер и, конечно же, фанаты - это самое важное. Для меня это идеальный выбор.
Мой нынешний возраст идеален для дальнейшего прогресса во всех аспектах. Это для меня главная задача.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.