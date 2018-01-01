"Ливерпуль" представил самого дорогого защитника

"Ливерпуль" представил новичка команды Вирджила ван Дейка.
 
Защитник перешел из "Саутгемптона" и будет выступать под номером 4, информирует СЭ.
Фото "Ливерпуль" представил самого дорогого защитника
Вирджил ван Дейк. Фото: twitter.com/LFC
 
По данным СМИ, он стал самым дорогим игроком обороны в истории - "Ливерпуль" заплатил за него 75 миллионов фунтов (84,5 миллиона евро). 
 
- Я рад оказаться здесь и с нетерпением жду возможности выйти на поле, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" ван Дейка. - Уровень клуба, его традиции, игроки, тренер и, конечно же, фанаты - это самое важное. Для меня это идеальный выбор. 
 
Мой нынешний возраст идеален для дальнейшего прогресса во всех аспектах. Это для меня главная задача.


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