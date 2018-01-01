Вирджил ван Дейк: Мне не терпится начать играть за Ливерпуль. Футбол

Новичок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в интервью официальному сайту команды поделился впечатлениями от перехода.

Напомним, что «красные» приобрели игрока сборной Голландии у «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов. Таким образом, ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории футбола.

- Как чувствуешь себя после подписания контракта с «Ливерпулем»?
– Фантастически, конечно. Рад оказаться здесь. Мне уже не терпится начать играть.

- Что привлекло тебя в «Ливерпуле»?
– Самое важное – масштаб клуба, его культура, игроки, тренер и, конечно, болельщики, которые делают этот клуб особенным. Это идеальный вариант для меня и моей семьи, учитывая историю клуба и все, что его окружает, включая тренировочную базу и персонал.

- Насколько важную роль играет возможность поработать с Юргеном Клоппом?
– Все знают, какой он – насколько живой, как может улучшать игру футболистов и придавать им уверенность. В этом плане «Ливерпуль» мне тоже подходит. Клопп может сделать меня лучше, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним.

- Тренер сказал прессе, что это хорошая сделка.
– У меня те же ощущения. Очевидно, что за меня заплатили очень большие деньги, и теперь я буду усердно работать и выкладываться на 100% каждый день.

– Как бы ты себя охарактеризовал как защитника?
– Я люблю командовать линией обороны и контролировать мяч. Понятно, что я могу играть намного лучше. Думаю, что тренер мне в этом поможет.


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