Гвардиола: Сити не сможет пройти чемпионат без поражений

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что не думает о том, чтобы провести сезон в АПЛ без единого поражения. Напомним, что в чемпионате Англии 2003/04 «Арсенал» под руководством Арсена Венгера стал первым, не проиграв ни одного поединка.

«Я не думаю о том, чтобы пройти чемпионат без поражений. Этого не случится.

Возможно, Арсен Венгер беспокоится об этом, но я много раз говорил ему, что та серия 2004 года – это его достижение. Сегодня все совершенно иначе, если сравнивать с тем временем. Сейчас больше сильных команд, много турниров, большое количество матчей», – сказал каталонец.

Также Гвардиола прокомментировал интерес к форварду «Арсенала» Алексису Санчесу, который СМИ приписывают его команде.

«Алексис Санчес является игроком «Арсенала», думаю, что он останется у лондонцев. Через два дня у нас будет новый матч, после чего мы обсудим наши планы на трансферном рынке. Считаю, что Санчес – игрок «Арсенала», – заявил тренер «горожан».