Витоло: Хочу помочь Атлетико снова завоевывать трофеи. Футбол
Новичок «Атлетико» Витоло поделился эмоциями после вчерашнего официального представления в качестве игрока мадридцев.
Напомним, что 28-летний Витоло был куплен у «Севильи» летом этого года, но из-за запрета на регистрацию новых игроков, наложенного ФИФА на «Атлетико», первую часть сезона-2017/18 провёл на правах аренды в «Лас-Пальмасе». Трансфер Витоло обошелся мадридцам в 36 млн евро.
«Я горд стать частью такого клуба, одного из лучших в Европе. Надеюсь оправдать доверие руководства и болельщиков своей игрой за «Атлетико». Для меня это самое главное.
Моя цель - стать футболистом стартового состава команды, хотя последнее слово здесь будет за главным тренером команды. Я говорил с Диего Сименоне, и он мне сказал, чего ожидает от меня. Я перешёл в «Атлетико» частично ради работы с этим специалистом.
Что же касается высокой конкуренции, то она полезна для всех. Конкуренция составляет основу успехов «Атлетико». Сам всегда ставлю перед собой задачу иметь игровую практику и быть полезным команде.
Вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов? Ничего страшного, ведь клуб все еще принимает участие в трех разных турнирах. Надеюсь, в следующем году мы снова пробьемся в ЛЧ, а в этом сезоне сможем завоевать минимум один трофей.
Мои ожидания от команды? Совсем недавно «Атлетико» сражался с лучшими командами Европы и именно поэтому я сюда перешел. Клуб становился чемпионом Испании и играл в финалах ЛЧ. Я рассчитываю помочь команде снова побеждать и завоевывать титулы», — цитирует Витоло Marca.
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