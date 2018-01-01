Эшли Янг дисквалифицирован на три матча. Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг дисквалифицирован на ближайшие три матча, сообщает официальный сайт английского клуба.

Футбольная ассоциация (FA) наказала хавбека за агрессивное поведение в игре с «Саутгемптоном» (0:0). Камеры зафиксировали, как Янг ударил локтем хавбека Душана Тадича, а судейская бригада Крэйга Поусона никак не отреагировала на этот эпизод во время матча.

«Эшли Янг будет дисквалифицирован на ближайшие три игры с участием «Манчестер Юнайтед». Он принял обвинения в агрессивном поведении, но заявил, что такая дисквалификация чрезмерна. Этот аргумент был отклонен комиссией», – сказано в заявлении ассоциации.

Таким образом, Янг пропустит матчи АПЛ с «Эвертоном» (1 января) и «Сток Сити» (15 января), а также игру Кубка Англии с «Дерби Каунти» (5 января).


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