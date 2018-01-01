Ассоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов Украины
Ассоциация спортивных журналистов Украины подвела итоги прошлого года и обнародовала десять лучших спортсменов страны.
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Наиболее многочисленным представительство в десятке оказалось среди боксеров — первую строку занял чемпион мира и лучший спортсмен планетарного первенства-2017 Александр Хижняк, а на третью ступень было избрано чемпиона WВO в полулегком весе Василия Ломаченко.
Между боксерами второе место заняла фехтовальщица Ольга Харлан. На ее счету выиграш на двух этапах Кубка мира и триумф на ЧМ.
Остальные позиции украинских спортсменов в генерации имеют следующий вид:
4 — Элина Свитолина (теннис);
5 — Марлос Ромеро Бонфин (футбол)
6 — Олег Верняев (гимнастика)
7 — Юлия Левченко (легкая атлетика);
8 — Илья Кваша (прыжки в воду)
9 — Юлия Джима (биатлон)
10 — Станислав Горуна (каратэ).
Напомним, ранее сообщалось, нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшимспортсменом Европы в 2017 году.
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