Ассоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов Украины

Ассоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов Украины

Ассоциация спортивных журналистов Украины подвела итоги прошлого года и обнародовала десять лучших спортсменов страны.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Наиболее многочисленным представительство в десятке оказалось среди боксеров — первую строку занял чемпион мира и лучший спортсмен планетарного первенства-2017 Александр Хижняк, а на третью ступень было избрано чемпиона WВO в полулегком весе Василия Ломаченко.

Между боксерами второе место заняла фехтовальщица Ольга Харлан. На ее счету выиграш на двух этапах Кубка мира и триумф на ЧМ.

Остальные позиции украинских спортсменов в генерации имеют следующий вид:

4 — Элина Свитолина (теннис); 
5 — Марлос Ромеро Бонфин (футбол) 
6 — Олег Верняев (гимнастика) 
7 — Юлия Левченко (легкая атлетика); 
8 — Илья Кваша (прыжки в воду) 
9 — Юлия Джима (биатлон) 
10 — Станислав Горуна (каратэ).

Напомним, ранее сообщалось, нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшимспортсменом Европы в 2017 году.




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