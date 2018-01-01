Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив

Вратарь «Арсенала» Петр Чех остался разочарован судейством арбитра Майка Дина во вчерашнем матче с «Вест Бромвичем» (1:1). Напомним, что «канониры» потеряли победу в поединке на 89-й минуте из-за назначенного в их ворота пенальти.

«Я получил жёлтую карточку за то, что сказал судье, что это не пенальти. Каждый раз, когда мы встречаемся с судьями до начала сезона и дело доходит до того, что игрок близко находится к мячу и не имеет шансов убрать руку, нам говорят, что это не пенальти.

Я спросил рефери, почему он принял это решение. Я не был груб, я просто задал вопрос, и он ещё больше разочаровал меня, потому что ничего не сказал. Я разочарован этой ситуацией и жду, что когда я подойду к судье и с уважением задам вопрос, то он просто ответит мне, а не даст жёлтую карточку, ничего не объяснив», — заявил голкипер.