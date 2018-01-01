Лопетеги: Криштиану Роналду - футболист эпохи

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился мнением о национальной команде Португалии и ее лидере Криштиану Роналду. Напомним, что Испания и Португалия попали в одну группу на ЧМ-2018.

«Сборная Португалии – чемпион Европы, у них есть выдающиеся футболисты, например, Криштиану Роналду. Плюс его поддерживает великолепное поколение игроков. У них также много отличных тренеров, которые применяют различные тактики и схемы. Поэтому они способны адаптироваться в матче с любым соперником.

Криштиану – футболист эпохи. Он является одним из лучших футболистов в истории мирового футбола. И это абсолютно вне всяких сомнений. Он имеет способности и стремления, которые двигают им во всех смыслах. Это футболист, который не сдал в интенсивности в работе на тренировках и в игре. То же касается и жажды успехов.

Роналду вписал свое имя в историю за счет голов и побед в решающих матчах на высшем уровне. Только избранные способны на это», — приводит слова Лопетеги AS.


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