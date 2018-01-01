СМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. Футбол
По информации немецкого издания Bild, полузащитник «Шальке» Леон Горетцка уже определился со своим будущим.
Футболист имел предложения от ряда топ-клубов Европы, однако всерьез рассматривал только варианты с «Баварией», «Ливерпулем» и «Барселоной». Сначала хавбек отказал английскому клубу, а «Барселона» получила отказ чуть позже. Горетцка принял решение не покидать Бундеслигу и посчитал лучшим вариантом переход в «Баварию». Он присоединится к мюнхенской команде летом в качестве свободного агента.
Согласно информации источника, договорённость между «Баварией» и 22-летним игроком была достигнута еще несколько месяцев назад. «Шальке» в свою очередь был готов предложить Горецке новый контракт с зарплатой в 12 млн евро в год.
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